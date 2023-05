Logicamente prima della fine della stagione non ci saranno colpi di mercato ma nulla vieta ai dirigenti di portare avanti colloqui esplorativi.

L’Inter si prepara a salutare Milan Skriniar e quindi almeno un colpo in entrata in difesa andrà fatto: Nacho Fernandez non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno e non è detto che lo farà.

Secondo la Gazzetta dello Sport i nerazzurri hanno già sondato il terreno con il suo entourage proponendogli un triennale: si tratta di un difensore 33enne che ha ricoperto un po’ tutti i ruoli del reparto arretrato e che ha vinto tra le altre cose 5 Champions League e 3 campionati spagnoli. La concorrenza è tanta anche se il discorso vale anche per Benjamin Pavard: in questo caso c’è da aggiungere il costo del cartellino, intorno ai 15-20 milioni, che rende ancor più difficile l’affare per l’Inter.



