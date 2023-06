L’ex tecnico del Siviglia Lopetegui è tornato a parlare della vittoria nella finale di Europa League del 2020 contro l’Inter: il ricordo del mister spagnolo

Intervistato da La Repubblica, Lopetegui è tornato a parlare della finale di Europa League vinta dal Siviglia contro l‘Inter:

«La finale contro l’Inter è stata epica: dura fisicamente, combattuta, entrambi siamo andati in vantaggio e siamo stati rimontati. Ma noi abbiamo trovato qualcosa in più nella seconda parte, sia a livello tattico che mentale. La testa in una finale è la cosa più importante».

L’articolo Lopetegui ricorda la finale con l’Inter: «E’ stata epica e dura, una gara combattuta» proviene da Inter News 24.

