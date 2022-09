Il difensore passa ai nerazzurri nell’ultimo giorno di mercato e va a coprire una lacuna nella rosa dei nerazzurri.

L’Inter si è assicurata l’arrivo in prestito di Francesco Acerbi dalla Lazio, lo riporta Sky Sport; la trattativa era conclusa da giorni ma Steven Zhang un po’ a sorpresa aveva bloccato tutto per non alzare ulteriormente il monte ingaggi.

Oggi invece la situazione si è sbloccata a poche ore dalla fine del mercato: non si sa se sono state decisive le manovre diplomatiche dei dirigenti e di Inzaghi oppure la definizione delle trattative in uscita di Agoume e Salcedo a far cambiare idea al presidente. Poco importa alla fine perché Acerbi è un nuovo difensore dell’Inter: arriva in prestito gratuito con diritto di riscatto.

