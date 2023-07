I dirigenti nerazzurri per breve tempo hanno ripensato alla Joya dopo averlo trattato a lungo e senza successo la scorsa estate.

È rimbalzata stamattina la voce prepotente di un tentativo dell’Inter per Paulo Dybala della Roma: Beppe Marotta, sfruttando la grande amicizia che lo lega all’argentino, ha provato a fare il colpo ad effetto. Tuttavia, come riporta il Corriere della Sera, si è dovuto subito fermare: realizzare il colpo senza tirare in ballo i giallorossi è impossibile.

Il contratto della Joya ha due clausola rescissorie, una da 12 milioni per l’estero e una da 20 per l’Italia; in questo caso però la decisione finale spetterebbe a Tiago Pinto e soci che di privarsi di lui non pensano nemmeno. Nulla da fare dunque, non è destino; stando alle ultime notizie il prossimo attaccante dell’Inter potrebbe essere uno tra Balogun e Beto.

L’articolo L’Inter ci ha provato per Dybala ma ha fatto subito i conti con la non fattibilità dell’operazione proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG