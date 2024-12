L’Inter ci prova per Nico Paz? C’è un ostacolo Real ma ci sono spiragli: cosa filtra

Il giovane talento argentino viene accostato con sempre più forza ai nerazzurri anche per via dei legami col vicepresidente.

L’Inter ha messo gli occhi su Nico Paz, il giovane talento argentino che sta brillando nel Como.

L’attenzione verso il centrocampista non è passata inosservata, soprattutto perché figure emblematiche come Javier Zanetti si sono fatte vedere allo stadio Sinigaglia. Tuttosport fa il punto della situazione sul mercato attorno al ragazzo.

Molto ambito

Nico Paz, nato nel 2004, rappresenta una delle più brillanti promesse del calcio argentino. Attualmente in forza al Como, questo gioiellino sta attirando su di sé gli sguardi di alcuni dei più prestigiosi club europei, inclusi Arsenal e Manchester United. La presenza di emissari internazionali alle partite del Como testimonia l’interesse crescente nei suoi confronti. Questo giovane centrocampista offensivo si distingue per la sua abilità nei dribbling, creando spesso superiorità numerica e occasioni offensive per la sua squadra.

Profilo “alla Oaktree”

Dal punto di vista tecnico, Nico Paz si presenta come la perfetta aggiunta alla rosa attuale dell’Inter, fornendo proprio quel tipo di abilità che manca nel centrocampo di Simone Inzaghi. Paz ha tutte le carte in regola per integrarsi in un sistema di gioco che richiede creatività e inventiva.

Ostacolo Real contro fattore argentino

Nonostante l’interesse del Real Madrid, che ha mantenuto un’opzione di recompra sul giocatore, c’è motivo di pensare che l’Inter possa apparire come una destinazione probabile per il giovane argentino. Javier Zanetti, icona dell’Inter e compagno di squadra del padre di Nico durante il Mondiale di Francia ’98, si è mostrato particolarmente colpito dall’estro del giovane. Il legame tra l’ex difensore argentino e la famiglia Paz non è una novità, visto che Nico ha anche partecipato a un evento di beneficenza organizzato dalla Fundación P.U.P.I. Il Real può ricomprarlo per poco più di 10 milioni per ogni estate fino a quella del 2027 ma al momento tra Endrick, Brahim Diaz, Arda Guler e Bellingham, il suo ruolo è piuttosto occupato.

