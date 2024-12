L’ex centrocampista del Sassuolo probabilmente sarà chiamato a giocare la seconda gara con esecutiva da titolare.

Davide Frattesi, a seguito dell’infortunio di Nicolò Barella, si ritrova a scalpitare per un posto da titolare nell’Inter.

L’ex Sassuolo, che ha già dimostrato il suo valore scendendo in campo nella recente partita di Coppa Italia contro l’Udinese, potrebbe confermarsi nuovamente lunedì sera contro il Como, segnando un momento significativo nella sua crescita professionale e nel suo contributo alla squadra nerazzurra.

Consapevolezza

Davide Frattesi sta vivendo un momento cruciale della sua carriera all’Inter. Dopo la partita contro l’Udinese, ha espresso il sentimento di appartenenza a un progetto collettivo e ambizioso, pur riconoscendo la necessità di migliorare il proprio gioco, soprattutto in termini di gestione della palla. Questo dimostra una maturità notevole e un’autoconsapevolezza che distinguono spesso i giocatori in grado di lasciare un segno nei club per cui militano.

Crescita e confronto con la scorsa stagione

Rispetto alla scorsa stagione, dove le sue apparizioni erano più sporadiche e concentrate maggiormente in nazionale, questo anno Frattesi ha guadagnato una maggiore continuità anche in maglia nerazzurra. La possibilità di scendere in campo con frequenza maggiore, complice anche gli infortuni di colleghi di ruolo che in passato gli precludevano questa opportunità, ha offerto al centrocampista l’occasione di crescere e di affermarsi maggiormente all’interno del gruppo.

Davide Frattesi

Scenari futuri

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il suo status all’interno della rosa dell’Inter è accresciuto ma serve ancora qualcos’altro per il definitivo salto di qualità. Al momento resta difficile togliere il posto a Barella a parità di condizione fisica: l’ex Sassuolo comunque per la gara contro il Como è in vantaggio su Zielinski.

Leggi l’articolo completo Inter, tocca di nuovo a Frattesi: il minutaggio è cresciuto ma il resto?, su Notizie Inter.