Dimarco al Real Madrid? La cifra che l’Inter chiede lascia dubbi

L’esterno è finito nel mirino dei top club: è davvero possibile vederlo lontano da Milano?

Nel mondo del calcio, la ricerca di talenti è un’attività continua e incessabile, che si estende ben oltre i confini nazionali.

Federico Dimarco, talentuoso esterno dell’Inter, si è ritagliato un posto di rilievo nel panorama internazionale, attirando l’attenzione dei club più prestigiosi. La sua eccezionale crescita ha reso impossibile ignorarlo, e ora, anche al di fuori dell’Italia, si riconosce il suo valore indispensabile in campo.

Punto di riferimento

Federico Dimarco sta vivendo un momento d’oro nella sua carriera grazie a prestazioni che lo hanno posizionato tra i migliori nel suo ruolo in Europa. La sua evoluzione è stata seguita con interesse da grandi squadre, tra cui il Manchester United e, più recentemente, il Real Madrid. Il calciatore, all’età di 27 anni, si è distinto nella rosa guidata da Simone Inzaghi, diventando un punto di riferimento per l’Inter e suscitando l’interesse di alcuni tra i club più prestigiosi del continente.

Secondo nella lista

Come riporta Defensa Central, il Real Madrid, con l’intenzione di rafforzare la propria difesa, ha messo gli occhi su Dimarco come possibile sostituto di Ferland Mendy. Nonostante Alphonso Davies del Bayern Monaco sia il primo nome sulla lista delle merengues, Federico Dimarco rappresenta un’alternativa di alto livello, confermando il suo status di giocatore di spicco a livello internazionale.

Federico Dimarco

La volontà dei nerazzurri

L’Inter, conscia del valore del suo giocatore, ha fissato una valutazione che si aggira intorno ai 70 milioni di euro, una cifra che riflette pienamente la qualità e le prestazioni offerte da Dimarco sul campo. L’esterno è tifoso della squadra in cui gioca ed è difficile vederlo indossare altre maglie ma nel mercato mai dire mai: la società in questo momento storico non può definire nessun calciatore incedibile a priori, Dimarco è sotto contratto fino al 2027.

Leggi l’articolo completo Dimarco al Real Madrid? La cifra che l’Inter chiede lascia dubbi, su Notizie Inter.