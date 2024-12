Asllani, gol e non solo: è la gara della svolta

Sostituire Calhanoglu da regista e segnare un gol da sogno: l’albanese ha scritto una nuova pagina di storia, è solo l’inizio?

Nel mondo del calcio, le stelle nascono spesso nei momenti più inaspettati, illuminando il campo con gesti tecnici di pura maestria. Uno di questi momenti magici si è consumato quando l’altro ieri Kristjan Asllani, centrocampista dell’Inter, ha preso le redini del gioco sostituendo Hakan Calhanoglu in veste di regista.

La sua prestazione non solo ha elevato il gioco della sua squadra ma ha anche riportato alla memoria dei tifosi interisti momenti storici, dimostrando come il passato e il presente possano intrecciarsi.

Un gol da ricordare

La magia si è concretizzata quando Asllani ha trasformato un calcio d’angolo in un gol diretto, un gol olimpico, così si chiamano le reti siglate direttamente da corner, che ha fatto esplodere di gioia i tifosi presenti a San Siro. Questo tipo di rete non si vedeva da tempi lontani, precisamente da un match dell’Inter contro l’Empoli nel 2007, una partita che vedeva in campo grandi nomi come Cambiasso e Stankovic sotto la guida di Roberto Mancini: la rete fu segnata dal “Chino” Recoba. La modestia di Asllani nel post-partita è stata emblematica; pur avendo segnato un gol che rimarrà nella memoria dei tifosi, ha attribuito il merito alla fortuna. Questo goal ha richiamato alla mente la prodezza simile realizzata da Calhanoglu contro la Roma, dimostrando che tali gesti sono rari ma intensamente celebrati.

I dati

Asllani ha dimostrato una maturità e una visione di gioco notevoli, dirigendo le operazioni di gioco con un’autorità che si vede raramente nei debutti in una posizione cruciale come quella di regista. La Gazzetta dello Sport ne elogia la prestazione sottolineando che ha toccato il pallone 57 volte e ha effettuato 45 passaggi riusciti, rivelandosi un elemento chiave nella distribuzione del gioco. Ancora più impressionante è stato il numero di lanci riusciti, nove per la precisione, posizionandosi subito dietro al compagno di squadra Josep Martinez in questa statistica.

Kristjan Asllani

Prospettive future

Quello che Asllani ha mostrato in campo va ben oltre una singola prestazione di qualità; ha offerto alla sua squadra e ai suoi tifosi un assaggio di ciò che potrebbe essere il futuro. La sua capacità di integrarsi perfettamente in un ruolo cruciale, generalmente attribuito a giocatori con più esperienza, rimarca perché l’Inter crede in lui. Questa partita potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova era per il club, con Asllani pronto a ricoprire un ruolo chiave nel prossimo futuro: servono però conferme già dalle prossime gare.

