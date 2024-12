Digiuno lunghissimo per Lautaro: l’Inter ha bisogno di lui, pronti correttivi?

Il mistero dei gol mancanti del Toro: il capitano nerazzurro fatica a ritrovare la via della rete nonostante una squadra in grande forma.

Nelle file dell’Inter, una squadra che sta mostrando ottime performance tra campionato, Champions League e Coppa Italia, emerge un unico elemento di preoccupazione: la scarsa vena realizzativa di Lautaro Martinez.

Nonostante il successo collettivo, il rendimento personale del capitano non sta rispecchiando gli elevati standard delle stagioni precedenti, generando una particolare attenzione sia da parte dei compagni che dello staff tecnico, desiderosi di vedere il capitano tornare al suo solito prolifico contributo.

Momento di difficoltà

Lautaro Martinez sta attraversando un periodo di scarsa realizzazione, costellato da una notevole assenza di gol, che perdura ormai da 50 giorni. Il suo ultimo gol, realizzato contro il Venezia in data 3 novembre, aveva avuto un peso fondamentale per i punti raccolti dalla squadra, ma da allora il capitano non è più riuscito a ripetersi. Questa fase di stallo rappresenta un forte contrasto con le prestazioni passate, considerando che nel 2024 Lautaro ha messo a segno solamente 16 gol in 41 presenze, un bilancio che sottolinea una netta flessione rispetto alla sua solita prolificità.

Il rendimento

Nonostante il periodo negativo, Lautaro Martinez resta un elemento chiave nell’economia del gioco dell’Inter. La sua capacità di trascinare la squadra e di essere decisivo in momenti cruciali è un valore aggiunto che nessuno all’interno dello spogliatoio mette in discussione. Il lavoro svolto negli ultimi anni ha permesso alla squadra di rimanere competitiva anche nei momenti di difficoltà, ma è evidente che un ritorno al gol del capitano potrebbe dare ulteriore slancio alle ambizioni dei nerazzurri, sia sul piano nazionale che internazionale.

Lautaro Martinez Pedro Pereira

Prossimi obiettivi

La squadra e l’allenatore Simone Inzaghi hanno un obiettivo chiaro, come evidenzia la Gazzetta dello Sport: creare le condizioni ideali per aiutare Lautaro a ritrovare la via del gol. Il prossimo incontro di campionato contro il Como rappresenta un’opportunità imperdibile per il capitano di invertire la rotta, sostenuto dalla spinta emotiva dei tifosi e dal lavoro tattico dei compagni, tutti impegnati a giocare per favorire il suo sblocco.

