Chi è il 16enne tedesco che ha stregato Marotta

I nerazzurri dalla prossima estate in poi hanno intenzione di cambiare filosofia per quel che riguarda il calciomercato: si punterà sui giovani.

Negli ultimi anni, la tendenza dei grandi club di calcio a investire sui giovani talenti non è solo una questione di strategia economica, ma una vera e propria filosofia di sviluppo della squadra.

Milan e Juventus hanno dato ampio spazio ai propri giovani cresciuti nei rispettivi settori giovanili. Nonostante risultati altalenanti, entrambi i club italiani hanno fatto leva sulle potenzialità dei giovani provenienti dal settore giovanile, integrandoli in squadre dove storia e aspettative creano un contesto di crescita stimolante.

La situazione

L’Inter invece ha la squadra più anziana della Serie A, probabilmente per via del fatto che la vecchia proprietà non intendeva investire prima di aver ceduto. Ora con Oaktree le cose dovrebbero cambiare radicalmente: chiaramente non ci saranno spese pazze, tutt’altro, però sarà possibile investire anticipatamente purché gli acquisti siano profili giovani ma già forti e capaci di stare ad alti livelli ma sopratutto abbiano ingaggi non elevati.

L’obiettivo

L’Inter, con un occhio sempre attento al panorama internazionale, sembra aver messo nel mirino una “risposta” ai talenti emergenti di Milan e Juventus. Il nome che circola con insistenza negli ambienti del calcio è quello di Faik Sakar, giovanissimo trequartista del Lipsia che, nonostante l’età di appena 16 anni, ha già avuto modo di esordire in Bundesliga dimostrando qualità e maturità notevoli.

Piero Ausilio

Marotta e l’arte dello scouting internazionale

Faik Sakar rappresenta una scommessa interessante in questo senso: un talento precocissimo che si è già distinto nel campionato tedesco. La dirigenza nerazzurra, dunque, potrebbe presto fare un tentativo concreto per portare Sakar a Milano, anche se al momento l’investimento (più di 10 milioni di euro il suo costo, secondo Inter Live) verrebbe considerato in una prospettiva di medio-lungo termine, con un primo inserimento nella squadra Primavera.

Leggi l’articolo completo Chi è il 16enne tedesco che ha stregato Marotta, su Notizie Inter.