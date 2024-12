Inter: con l’Udinese non si tratta solo l’acquisto di Bijol

Il mercato nerazzurro è in fermento: tra conferme e sorprese, i rapporti con i friulani potrebbero portare a colpi di scena inaspettati.

Nel panorama del calcio italiano, il calciomercato diventa sempre più caldo con le trattative che si intrecciano tra i vari club.

In particolare, l’attenzione si sta concentrando sull’Inter e i suoi rapporti con l’Udinese.

La priorità

Uno dei nomi che riecheggiano con frequenza nei corridoi dell’Inter è quello di Jaka Bijol, il difensore sloveno dell’Udinese. Considerato come una potenziale chiave per rinforzare la difesa nerazzurra, la società di Viale della Liberazione sta valutando se anticipare l’acquisto già nel mercato invernale o aspettare l’estate. La decisione definitiva dipenderà molto dalle condizioni fisiche di alcuni giocatori attualmente in rosa (sopratutto Acerbi) e dalle strategie future della squadra guidata da Simone Inzaghi.

Asse caldo

Al di là di Bijol, l’Inter mostra interesse per un altro talento dell’Udinese, segno della continua ricerca di nuovi innesti capaci di elevare la qualità della rosa a disposizione di Inzaghi. I contatti tra le due società sono una prassi consolidata, il che potrebbe facilitare qualsiasi tipo di operazione entro l’estate. Oltre a Bijol, l’Inter sembra pronta a sondare il terreno per una seconda possibile operazione.

Lorenzo Lucca

L’obiettivo

Oltre all’interesse per Bijol, come riporta Inter Live, spunta il nome di Lorenzo Lucca, giovane attaccante classe 2000 che sta attirando le attenzioni di molti club. tra cui quello nerazzurro. La dirigenza al momento si limita a un apprezzamento per il calciatore, lasciando intendere che ogni eventuale offerta sarà bilanciata con le esigenze tecniche del momento e l’apertura dell’Udinese a negoziare.

Le condizioni dell’affare

Sebbene la squadra friulana sia nota per mantenere valutazioni elevate dei propri giocatori, la relazione con l’Inter potrebbe agevolare eventuali negoziazioni. Per Bijol si parla di una cifra intorno ai 25 milioni, mentre per Lucca l’Udinese non sembrerebbe disposta a scendere sotto i 20 milioni. Nonostante ciò, l’inserimento di eventuali contropartite tecniche potrebbe ridefinire le richieste economiche e aprire a nuove possibilità di accordo.

