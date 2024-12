Real Madrid su Thuram: proposti cash e contropartita

Il club spagnolo vorrebbe acquistare il figlio d’arte senza però pagare l’intero importo della clausola.

L’atmosfera natalizia non rallenta l’incessante tam tam del calciomercato, che anzi sembra rincarare la dose con notizie sorprendenti, capaci di tenere banco in queste giornate di attesa verso il nuovo anno. In casa Inter, i riflettori sono puntati non solo sui successi recenti in campo, ma anche sulle mosse future della dirigenza.

Mentre la squadra nerazzurra si avvicina alla fine dell’anno solare con prospettive positive, gli occhi degli appassionati sono già rivolti alle manovre che potrebbero definire il mercato invernale e, in special modo, un possibile scambio di mercato che farebbe parlare.

Il momento dei nerazzurri

Le ultime uscite dei campioni d’Italia hanno confermato la forza di un’Inter in piena forma, capace di tenere testa ai suoi avversari e di prospettare ulteriori successi nei prossimi impegni. La squadra di Simone Inzaghi, fresca di una vittoria significativa a Roma, mira a concludere l’anno con altri trionfi.

Mercato in fermento

Nonostante la tranquillità apparente suggerita dalle parole della dirigenza, il calciomercato invernale potrebbe riservare sorprese per l’Inter. I talenti dell’Inter sono da tempo nel mirino delle più prestigiose squadre europee, e Marcus Thuram, in particolare, sta vivendo una stagione che potrebbe portarlo lontano da Milano.

L’indiscrezione

La notizia che scuote il mondo del calciomercato la riporta Inter Live e vede l’interesse del Real Madrid per Thuram. L’attaccante francese ha una clausola rescissoria di 85 milioni di euro ma l’offerta dei Blancos sarebbe di 50 milioni più il cartellino di Nico Paz; l’argentino può essere ricomprato dal Real per 12 milioni e sarebbe valutato 30 milioni nell’affare.

