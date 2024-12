Perché si riparla di Berardi all’Inter

Sarà davvero Berardi il prossimo colpo del calciomercato invernale? Tra ritorni sorprendenti e trattative in corso, il futuro del campione è tutto da scrivere.

Domenico Berardi, l’asso del Sassuolo, si appresta a diventare una delle figure più chiacchierate del prossimo calciomercato invernale.

Dopo aver trascorso un lungo periodo lontano dai campi di gioco a causa di un infortunio al tendine di Achille, il suo ritorno in campo ha immediatamente riportato entusiasmo tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Con prestazioni impressionanti che riportano alla mente le gesta che lo hanno reso celebre, il suo futuro è oggetto di rumors e potrebbe vedere una svolta significativa nelle prossime settimane.

Il ritorno in campo

Dopo sette mesi di assenza, Domenico Berardi è tornato a solcare i prati verdi dello stivale il 5 ottobre, in un incontro contro il Cittadella. L’attaccante esterno ha messo in mostra le capacità che lo hanno reso un calciatore chiave per il Sassuolo e facendolo arrivare in nazionale con cui ha vinto anche gli Europei del 2021. In sole nove presenze, Berardi ha già all’attivo 3 gol e 9 assist: numeri che lasciano presagire ottime possibilità per la sua squadra e accrescono l’interesse nei suoi confronti sul mercato.

Scenari futuri

Il nome di Berardi è caldamente circolato nei discorsi relativi al calciomercato, con uno sguardo particolare verso l’imminente sessione invernale. Il Sassuolo non può permettersi un ingaggio pesante come il suo in Serie B ed è disposto a cederlo anche subito. L’Inter emerge come destinazione plausibile, benché la competizione per assicurarsi il calciatore non sia da sottovalutare.

Concorrenza italiana

Secondo Inter Live, club nerazzurro potrebbe spuntarla per diversi fattori. Una delle chiavi di volta di questa trattativa potrebbe essere la relazione tra Beppe Marotta e Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo. Il loro rapporto, costellato da frequenti contatti, potrebbe facilitare le operazioni di trasferimento: c’è poi anche la possibilità che uno tra Arnautovic e Correa lasci l’Inter a gennaio. Anche altre grandi del calcio italiano, quali Juventus e Milan, sono indicate tra le possibili pretendenti all’esterno offensivo calabrese.

