Il Milan torna sui suoi passi, il primo colpo del 2025 è una “vecchia conoscenza”: ecco l’improvviso ritorno di fiamma

Cambio di direzione netto del Milan, il primo colpo del 2025 può essere una “vecchia conoscenza”. Svelato l’improvviso ritorno di fiamma.

In un periodo di incertezza e sfide, il Milan cerca di ritrovare il proprio cammino verso la vittoria e la stabilità. Fra le questioni più pressanti che la dirigenza rossonera si trova a fronteggiare ci sono le strategie di mercato, la gestione dei contratti in scadenza e il rischio di perdere pezzi pregiati della propria rosa.

Nell’ambito di queste dinamiche, anche il ritorno di vecchie conoscenze viene valutato come possibile strategia per consolidare la squadra. Il primo colpo del 2025 potrebbe essere infatti una “vecchia conoscenza” del Milan, un improvviso ritorno di fiamma che potrebbe tramutarsi in un acquisto per i rossoneri.

Fronte caldo: dai rinnovi all’improvviso ritorno di fiamma

Il Milan si prepara ad affrontare il mercato di gennaio con determinazione, consapevole che investimenti mirati possano rivelarsi cruciali per invertire la rotta e recuperare terreno. D’altronde, i tifosi non nascondono il loro malcontento verso la proprietà, accusata di mancare di ambizione. Il Milan si trova a gestire con attenzione il dossier rinnovi, consapevole che la permanenza di pezzi chiave come Maignan, Reijnders e Pulisic potrebbe fare la differenza nella costruzione di un progetto vincente. Anche per Theo Hernandez si respira un cauto ottimismo, sebbene rimanga l’assenza di un accordo definitivo. Il Milan sembra non aver dimenticato vecchie piste di mercato – scrive Milanlive.it – e il nome di Juan Miranda riaffiora tra le possibili mosse. Il giocatore, attualmente al Bologna, non ha finora lasciato il segno desiderato, aprendo la porta a possibili scenari futuri. Tuttavia, vederlo come erede o sostituto di Theo Hernandez sarebbe un azzardo: Miranda rappresenta più una soluzione di riserva che la carta vincente per ambizioni più elevate.

Juan Miranda

La priorità è mantenere il talento in casa

Nonostante le indiscrezioni di mercato, la priorità assoluta per il Milan rimane quella di blindare Theo Hernandez. Le voci dell’entourage del giocatore confermano la sua volontà di rimanere, ponendo la palla in campo alla dirigenza. In un contesto dove le parole d’ordine dovrebbero essere ambizione e progettualità, concedersi ulteriori passi falsi nella gestione dei talenti sarebbe un errore imperdonabile. Con figure come Cardinale, Scaroni, Ibrahimovic e Furlani che prediligono dichiarazioni di intenti ambiziose, ora più che mai è richiesta coerenza tra parole e fatti.

