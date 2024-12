Pellegatti lancia l’allarme che preoccupa i tifosi: ecco cosa potrebbe accadere nel prossimo futuro

Non arrivano buone notizie per il Milan nonostante la vittoria a Verona. Carlo Pellegatti lancia un vero e proprio allarme.

La vittoria del Milan a Verona non cancella con un tocco di spugna i problemi che affliggono la squadra rossonera. Nonostante il risultato positivo, gli undici di Fonseca non sembrano ancora in grado di convincere appieno, e la prestazione sul campo ha lasciato più di qualche dubbio. La mancanza di continuità e di solidità nelle prestazioni continua a essere un tema ricorrente, con il Milan che stenta a trovare un gioco fluido e coeso.

I tifosi, giustamente delusi e preoccupati, continuano a far sentire la propria voce di dissenso. Sui social e negli stadi, le critiche alla squadra, alla dirigenza e alle scelte tecniche si fanno sempre più forti. La frustrazione cresce, e la pressione aumenta ogni giorno che passa, senza che si vedano segnali concreti di miglioramento.

Pellegatti lancia l’allarme

Aggiungendo ulteriore preoccupazione, è arrivata la rivelazione di Carlo Pellegatti, che ha lanciato segnali allarmanti sul futuro della squadra. Le parole del noto giornalista hanno suscitato preoccupazione tra i tifosi, alimentando timori su un possibile scenario negativo che potrebbe colpire il Milan nell’immediato futuro. Il giornalista, molto vicino ai fatti di casa Milan, ha certamente una visione d’insieme molto più forte e dettagliata di chiunque altro, motivo per cui le sue parole smuovono e non poco l’ambiente, alimentando forti dubbi e preoccupazione per ciò che potrebbe accadere.

La rivelazione di Pellegatti che preoccupa i tifosi

Il Milan a Verona è stato senza dubbio vessato dalle molte assenze che hanno condizionato la squadra. A un gruppo già ridotto, si è aggiunta quella pesante di Rafa Leao, uno dei pilastri offensivi della squadra. La sua mancanza si è fatta sentire, con il Milan che ha faticato a trovare fluidità e incisività in attacco. Carlo Pellegatti, sul proprio profilo YouTube, ha però sottolineato che “sotto i tre punti c’è veramente molto poco. È stato un Milan poco spettacolare. La squadra in questo momento non sta bene, non riesce a interpretare un minimo filone o copione di gioco. Il Milan non si è reso quasi mai pericoloso, solo con un grandissimo Jimenez. Questo 1-0 salva la panchina di Fonseca, ma giocando così non si va da nessuna parte. Non credo che la dirigenza cambi, anche se la squadra è veramente in diicoltà, con poco animo”. Ha aggiunto poi che “il futuro lo vedremo, ma mi sembra un Milan che si trascina, partita dopo partita. Nelle prossime partite si rischiano delle figuracce. Sono i dirigenti che devono decidere, ma continuare così non sembra possibile. Per il mercato servono rinforzi, anche sul piano psicologico e per gli infortuni. Il Milan non può sbagliare, ma al momento ha toccato il fondo per le prestazioni”.

Paulo Fonseca

La situazione del Milan

Il Milan, grazie alla vittoria contro il Verona, trascorrerà un Natale più sereno, ma certamente avaro di bei regali. Sebbene il risultato positivo abbia portato un po’ di sollievo e abbia permesso alla squadra di chiudere l’anno con un sorriso, i problemi restano evidenti. Le difficoltà in campo, dalla mancanza di continuità nelle prestazioni alla fragilità difensiva, non sono state risolte e continuano a pesare sul cammino dei rossoneri.

