L’infortunio di Leao è più grave del previsto? Ecco l’esito del primo esame

Il Milan sbanca Verona con una vittoria che, purtroppo, non è stata esaltante sul piano del gioco. La squadra ha faticato a trovare continuità e a imporre il proprio ritmo, con una prestazione che ha avuto più ombre che luci. Tuttavia, il risultato finale consente ai rossoneri di affrontare il Natale con un sorriso più sereno, in quanto i tre punti sono fondamentali per restare in corsa per gli obiettivi stagionali, nonostante le difficoltà.

Nonostante il successo, la prestazione del Milan ha lasciato più di un dubbio. La squadra ha mostrato limiti evidenti, soprattutto in fase di costruzione del gioco e nell’approccio alla gara. Troppi errori individuali e poca lucidità nei momenti cruciali, ma alla fine è arrivato il risultato che serviva. Una vittoria utile, ma che deve spingere la squadra a riflettere su come migliorare in vista della seconda parte del campionato.

Tegola Milan, si ferma Leao

A scuotere l’ambiente rossonero, però, c’è stato l’infortunio di Rafael Leao, che è stato costretto ad abbandonare il campo anzitempo a causa di un problema fisico. La notizia ha gettato un’ombra sulla vittoria, considerando l’importanza del portoghese nel gioco del Milan. Leao è stato uno dei giocatori più decisivi finora, e la sua eventuale assenza potrebbe rappresentare un duro colpo per le ambizioni del Milan. Fonseca, al termine della gara, ha informato tutti sulle condizioni del suo numero 10 indicando dettagli e modalità di recupero del portoghese rossonero. In mattina il giocatore si è sottoposto a un primo esame per accertare le sue condizioni e, da quanto appreso dalla nostra redazione, la situazione è meno rosea di quanto si potesse immaginare ieri sera.

Dalle parole fiduciose di Fonseca al primo esito degli esami di questa mattina

Paulo Fonseca al termine della gara ha chiarito la natura dello stop del portoghese, spiegando alla stampa cosa fosse successo e indicando anche importanti novità sullo stato di salute del 10 rossonero. Ai microfoni dei giornalisti presenti ha affermato: “Lui ha chiesto il cambio perché ha sentito tirarsi. Ho già parlato con lui, ma non mi sembra essere nulla di grave. Il giocatore non ha voluto rischiare. Mi aspetto che possiamo averlo contro la Roma”. Questa mattina il portoghese si è sottoposto ai primi esami di rito che hanno evidenziato quanto segue: “Rafa Leao, uscito al 32’ di Hellas Verona-Milan, ha subito una elongazione al flessore sinistro. Questo è l’esito del primo esame di controllo a cui il giocatore si è sottoposto questa mattina. Per monitorare meglio l’evoluzione della situazione, verrà effettuato un nuovo controllo tramite risonanza magnetica tra una settimana, per valutare con maggior precisione la gravità dell’infortunio e stabilire i tempi di recupero “.

Una vittoria che aiuta

Il Milan, grazie alla vittoria su Verona, può finalmente tirare un sospiro di sollievo e affrontare le festività con un Natale più sereno. Dopo settimane difficili, caratterizzate da risultati altalenanti e prestazioni sotto tono, il successo ha permesso alla squadra di fare un passo importante verso la stabilità. I tre punti conquistati sono fondamentali per mantenere vive le speranze di successo in campionato e per restituire un po’ di tranquillità all’ambiente rossonero.

