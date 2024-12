“Costa 9 milioni al Milan e gioca così?” Tifosi furiosi sui social: richiesta la cessione per il rossonero

I tifosi del Milan non lo vogliono più in maglia rossonera. Sui social la levata di scudi che fa rumore e che può cambiare il suo futuro.

Non c’è verso di ristabilire un clima sereno al Milan. Nonostante la vittoria contro il Verona, che aveva dato speranza, la squadra continua a essere attraversata da turbolenze interne e polemiche esterne. La prestazione sul campo non è bastata a cancellare le incertezze che accompagnano il progetto rossonero, e la tensione rimane alta, soprattutto tra i tifosi.

Il malcontento, infatti, non riguarda più solo la proprietà di Cardinale, ma si sta estendendo anche ad alcuni giocatori. In particolare, uno di loro è finito sotto accusa per le sue prestazioni deludenti. Nonostante gli sforzi, le sue prestazioni non sono riuscite a convincere né la dirigenza né la tifoseria, che si aspettavano molto di più.

I tifosi ne chiedono la cessione

Sui social è esplosa una vera e propria levata di scudi contro il giocatore di Fonseca. Critiche feroci e commenti negativi sono diventati all’ordine del giorno, alimentando un clima di tensione che non aiuta certo la squadra. In questo contesto, la serenità sembra un obiettivo sempre più lontano per il Milan. Tanti hanno invocato la cessione, considerandolo non adatto a vestire la maglia rossonera, altri addirittura hanno puntato il dito nei confronti del grande dispendio economico del Club per averlo in rosa non equiparato alle sue prestazioni in campo.

Costa 9 milioni al Milan e gioca così?

Il Milan ha affrontato il Verona senza alcuni dei suoi pezzi più importanti, come Pulisic, Morata e Leao (quest’ultimo uscito nel primo tempo), ma si è affidato al talento di Samuel Chukwueze per dare una scossa alla partita. Tuttavia, l’esterno nigeriano è stato uno dei peggiori in campo, offrendo una prestazione deludente e priva di guizzi. In una gara che avrebbe dovuto essere l’occasione per mettersi in mostra, Chukwueze ha fallito nel rispondere alle aspettative, con pochi tentativi offensivi, nessun dribbling riuscito e un contributo scarso alla manovra offensiva. Sui social si è alzato un vero e proprio grido di protesta nei suoi confronti. Le accuse svariano dal fatto che non sia adatto per il Milan, a chi dice sia un giocatore degno di una squadra da lotta salvezza e che sostiene invece non valga i 9 milioni annui per cui pesa a bilancio della società. La protesta è davvero feroce, al punto che tanti ne hanno chiesto la cessione.

Samuel Chukwueze

Il futuro di Chukwueze

Se la situazione dovesse rimanere invariata, le prospettive di Chukwueze al Milan potrebbero diventare sempre più incerte. La pressione su di lui sta crescendo, e i tifosi stanno iniziando a mettere in dubbio la sua capacità di adattarsi al progetto rossonero. Dato l’investimento importante, la dirigenza del Milan si troverà di fronte a un bivio: continuare a puntare su un talento che sembra essere in crisi o prendere decisioni più drastiche per il futuro immediato della squadra.

