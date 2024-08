I nerazzurri non avrebbero perso la speranza di cogliere l’occasione rappresentata dall’acquisto a prezzo di saldo del bianconero.

La situazione di Federico Chiesa alla Juventus continua a far notizia ed a catalizzare l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori. La decisione del club torinese di escludere l’attaccante dal progetto tecnico guidato da Thiago Motta ha scosso l’ambiente, aprendo le porte a speculazioni e potenziali colpi di scena nelle ultime ore di negoziato.

La situazione

L’esterno d’attacco ha un contratto valido fino al 2025 con la Vecchia Signora e perciò è in una posizione delicata. La Juventus deve venderlo in questa finestra di mercato comunque ad un valore basso per non correre il rischio di perderlo a costo zero per la prossima stagione. L’accordo per il rinnovo del contratto non è stato trovato per via delle richieste di ingaggio del giocatore che sono state ritenute troppo elevate dal club piemontese.

Federico Chiesa

Le prospettive di mercato

La vicenda ha suscitato interesse tra le grandi squadre della Serie A, in particolare le due milanesi, che vedono in Chiesa un’opportunità di mercato last minute da non lasciarsi sfuggire. Secondo il Secolo XIX le milanesi proveranno a strapparlo ai bianconeri nei prossimi giorni con un’offerta che supera di poco i 10 milioni di euro, una cifra ben al di sotto del suo valore stimato; l’affare rappresenta un’occasione ghiotta per società alla ricerca di rinforzi in grado di fare la differenza.

