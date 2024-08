Filippo Terracciano potrebbe lasciare il Milan negli ultimi giorni di mercato. Il Como avrebbe già inviato un’offerta importante ai rossoneri.

Nel frenetico mondo del calcio, dove le carriere dei calciatori possono cambiare direzione in un istante, Filippo Terracciano, il giovane difensore arrivato al Milan durante il calciomercato di gennaio 2024, sta vivendo un momento di incertezza. Dopo una breve permanenza con i rossoneri, la sua avventura a San Siro potrebbe già volgere al termine. Le dinamiche del calciomercato e le scelte tecniche possono influire notevolmente sul percorso professionale di un giocatore, e Terracciano sembra essere al centro di queste forze, con il Como che si mostra interessato al suo profilo.

Un arrivo recente e già l’epilogo?

Filippo Terracciano, difensore classe 2003, è stato acquistato dal Milan dall’Hellas Verona a gennaio 2024, con un trasferimento che ha incluso 4,5 milioni di euro più 1,5 milioni di euro di bonus, oltre a un accordo che prevede il 10% su una futura rivendita. Tuttavia, la sua esperienza con la maglia rossonera potrebbe concludersi in modo piuttosto brusco. Nonostante le aspettative legate al suo trasferimento, Terracciano ha collezionato solo 6 presenze con il Milan nell’ultima stagione, partecipando a partite di Serie A, Europa League e Coppa Italia.

Il Como mostra interesse

La posizione incerta di Terracciano ha attirato l’attenzione del Como, neopromosso in Serie A, che guarda al difensore come a una possibile nuova aggiunta per rinforzare la propria rosa. Secondo il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il Como “ha presentato un’offerta iniziale al Milan per il terzino Filippo Terracciano”. Ha aggiunto inoltre che dalle notizie in suo possesso, “la proposta di prestito con copertura completa dello stipendio e clausola di opzione di acquisto inclusa, sono in corso i negoziati”.

