I nerazzurri approcciano alla grande la gara e la mettono subito in discesa conquistando altri 3 punti.

L’Inter parte fortissimo e dopo poco più di 2 minuti Thuram colpisce un palo clamoroso da posizione ravvicinata e a porta spalancata; in precedenza Ochoa aveva respinto l’incornata di Bastoni. 4 minuti dopo Barella colpisce la traversa a tu per tu col portiere avversario; al quarto d’ora anche Lautaro si mangia la rete del vantaggio lisciando un pallone all’altezza del dischetto del rigore. Al 17’ l’Inter trova il vantaggio cercato con grande insistenza: Carlos Augusto sfonda sulla sinistra e appoggia per Thuram che di piatto trafigge il portiere messicano. Neanche 2 minuti dopo Lautaro Martinez raddoppia con una botta di destro: 2-0 per i padroni di casa. Al 40’ l’Inter si porta sul 3-0 grazie ad un’azione rocambolesca che si conclude col facile appoggio di Dumfries a porta vuota. Monologo nerazzurro nel primo tempo, si è giocato praticamente in una sola metà campo; la squadra di Inzaghi chiude i primi 45 minuti con 3 goal di vantaggio.

Denzel Dumfries

Ad inizio ripresa il copione della partita non cambia: Calhanoglu calcia violentemente a volo di destro centrando letteralmente Ochoa che devia in corner. Verso l’ora di gioco la punizione di Candreva termina sui tabelloni pubblicitari; poco dopo il colpo di testa di Pavard finisce in curva. Successivamente anche De Vrij ci prova di testa ma Ochoa devia in corner; i nerazzurri abbassano i ritmi e gestiscono abbastanza tranquillamente il 3-0. Al 90′ Dumfries crossa per Arnautovic che fissa il punteggio sul 4-0 finale.

L’articolo L’Inter continua a vincere, 4-0 alla Salernitana proviene da Notizie Inter.

