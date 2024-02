L’attaccante colombiano molto probabilmente è ai suoi ultimi mesi a Bergamo considerato il contratto in scadenza.

Nonostante tanto parlare alla fine l’Inter non ha realizzato nessuna operazione di mercato in attacco. D’altronde la linea della società è sempre stata chiara: dirigenza e staff tecnico si fidano dei 4 attaccanti a disposizione e soprattutto non c’è extra budget.

La situazione del colombiano

Luis Muriel sta giocando poco nell’Atalanta ed il suo minutaggio è destinato a diminuire ulteriormente nelle prossime gare visto i ritorni di Lookman dalla Coppa d’Africa ed El Bilal Touré dal brutto infortunio. Il colombiano ha più goal realizzati che partite da titolare finora, rispettivamente 6 e 5: le presenze totali in stagione non sono comunque poche visto che ammontano a 24. Il suo profilo piace ai dirigenti dell’Inter anche perché non è eccessivamente grande, ha 33 anni, e soprattutto perché ha il contratto in scadenza.

Giampiero Gasperini

Gli scenari

A gennaio Alexis Sanchez ha deciso di non muoversi e quindi l’Inter potrebbe ingaggiare Muriel solo in vista della prossima stagione, quando anche il contratto del cileno sarà scaduto. Come riporta Calciomercato.com c’è però l’Orlando City sulle sue tracce: il club americano in realtà ci sta provando anche per gennaio. In ogni caso l’Inter ha già pensato alla sostituzione del Ninho Maravilla: oltre al rientro dal prestito di Valentin Carboni, dovrebbe arrivare Mehdi Taremi dal Porto sempre a parametro zero.

L’articolo L’Inter continua monitorare Muriel ma c’è un’insidia dalla MLS proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG