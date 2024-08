I nerazzurri hanno ora due portieri affidabili: l’ex Genoa avrà le sue chance ma il titolare resta lo svizzero.

L’Inter ha deciso di investire sul futuro per quel che riguarda la porta: dal Genoa è arrivato Josep Martinez, un giovane estremo difensore che non vede l’ora di sfoderare le sue migliori qualità per impressionare Simone Inzaghi e guadagnarsi un posto da protagonista.

La consapevolezza

In realtà lo spagnolo dovrà aspettare prima di avere la sua chance ma sembra avere piena consapevolezza di ciò. La dirigenza nerazzurra, durante il periodo di trattative, ha chiarito sin da subito quale sarebbe stato il suo ruolo per la stagione in corso. Davanti alla possibilità di fare un significativo salto di qualità nella sua carriera, lo spagnolo ha accettato con entusiasmo la proposta dell’Inter. La squadra ha espresso chiaramente le sue aspettative: Martinez dovrà essere sempre pronto ad entrare in gioco, dimostrando di essere all’altezza della situazione.

Josep Martinez

Prospettive e aspettative

Secondo il Corriere dello Sport, la sensazione è che il portiere avrà più opportunità di mostrare il suo valore rispetto a quante ne avesse avute il suo predecessore, Audero, che la scorsa stagione ha collezionato 6 presenze. L’obiettivo, quindi, è quello di testare le capacità di Martinez in vista di impegni futuri, offrendogli la possibilità di scendere in campo magari prima di importanti incontri di Champions League, per consentire a Sommer, che resta il titolare, di riposare durante le gare di campionato.

