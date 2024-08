Pioggia di soldi per l’Inter dalla nuova Champions League. Un montepremi importantissimo per chi raggiungerà la finale della competizione.

Nel panorama calcistico europeo, la Champions League si conferma come la competizione più allettante, non solo per il prestigio sportivo che comporta ma anche per gli ingenti benefici economici che garantisce alle squadre partecipanti. Con una dotazione che sfiora i 2,5 miliardi di euro, questa competizione si presenta come un’opportunità irrinunciabile per i club, in particolare per le italiane che, stagione dopo stagione, cercano di far valere la propria presenza su questo palcoscenico d’élite.

Un montepremi astronomico

Il montepremi totale riservato ai club partecipanti alla Champions League ammonta a quasi 2,5 miliardi di euro, una cifra che sottolinea l’importanza economica di questa competizione nel mondo del calcio. Le risorse sono distribuite tra i diversi stadi del torneo, premiando non solo la vittoria finale ma anche la partecipazione e il progresso attraverso i vari round. Con cifre così importanti in gioco, ogni passo avanti nel torneo può significare un sostanziale incremento delle entrate per i club.

Uefa Champions League

L’importanza di partecipare

Il solo ingresso in Champions League garantisce a ogni squadra qualificata un introito immediato di 18,6 milioni di euro, a cui si aggiungono premi per ogni vittoria o pareggio nella fase a gironi, nonché per il superamento delle varie fasi eliminatorie. Questi premi possono culminare in 25 milioni di euro per la squadra che alza il trofeo, a dimostrazione di quanto sia remunerativo partecipare e, soprattutto, avanzare in questa competizione. Oltre a ciò, elementi quali il market pool e il ranking storico possono ulteriormente incrementare le entrate.

Una sfida per le italiane

Per le squadre italiane, la partecipazione alla Champions League rappresenta una fondamentale fonte di reddito. Secondo le proiezioni, le cinque squadre italiane in Champions questa stagione potrebbero condividere introiti immediati per circa 230 milioni di euro, con l’Inter in pole position grazie a un’entrata prevista di 54 milioni di euro. Questo rappresenta un’importante iniezione di liquidità, fondamentale per le finanze del club e per mantenere la competitività sia sul mercato dei trasferimenti sia sul campo.

