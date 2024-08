All’interno del club giallorosso il clima è pesantissimo e nel prossimo turno c’è la sfida alla capolista Juventus.

La Roma ha iniziato molto male il campionato con 1 punto in 2 partite e ora si trova sotto i riflettori sia per i suoi risultati in campo che per le dinamiche interne.

Conflitti interni

Le voci di un clima teso all’interno della squadra capitolina in seguito alla sconfitta casalinga contro l’Empoli, hanno trovato conferma in un recente incidente avvenuto nel centro di allenamento di Trigoria. Secondo le informazioni diffuse da RAI Sport, un confronto acceso tra Bryan Cristante e Daniele De Rossi ha segnato la giornata. La discussione tra i due, caratterizzata da uno scambio di parole decisamente pesanti, è arrivata a un punto tale da richiedere l’intervento di altri giocatori per separarli, segno evidente che la tensione aveva superato ogni limite.

Leandro Paredes

I protagonisti dello scontro

Oltre a Cristante e De Rossi, figura centrale dell’accaduto risulta essere Leandro Paredes, noto per il suo legame stretto con l’allenatore. Il suo coinvolgimento accentua la complessità dell’episodio, dimostrando come tali tensioni possano influire non solo sul rapporto tra giocatore e allenatore ma anche sullo spogliatoio nel suo complesso.

Il retroscena

Tempo fa De Rossi aveva elogiato proprio Cristante ma in questa stagione le cose stanno andando molto male: l’allenatore ha sostituito in entrambe le gare giocate il suo centrocampista. Ora si spiega ancora di più il fatto che nei giorni scorsi la Roma abbia offerto all’Inter il cartellino di Cristante per cercare di riportare Frattesi in giallorosso.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG