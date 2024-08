L’ex attaccante Aldo Serena ha sottolineato come il belga difficilmente riuscirà a ripetere quanto fatto nella sua prima esperienza in nerazzurro.

Romelu Lukaku fa incursione per la terza volta nella Serie A italiana firmando un contratto triennale con il Napoli. Questo trasferimento riunisce Lukaku con il tecnico Antonio Conte, sotto la cui guida ha vinto lo scudetto con l’Inter nel 2021.

La reunion

L’intesa tra Lukaku e Conte è stata un fattore chiave nel successo dell’Inter nella stagione 2020-2021, quella dello Scudetto numero 19. Tuttavia, secondo le parole di Aldo Serena, l’ambiente che Lukaku ritroverà al Napoli e il Lukaku che ritroverà Conte non saranno gli stessi di 3 anni fa. L’ex attaccante ha sottolineato come il tempo e le circostanze abbiano influito sull’attaccante belga, rendendolo meno dirompente e infallibile rispetto al periodo del suo apice all’Inter. Questi cambiamenti richiederanno da parte di Lukaku un impegno maggiore in termini di preparazione fisica e adattabilità.

Antonio Conte

La grande sfida

Nonostante i cambiamenti e le sfide, vi è un ottimismo riguardo alla capacità di Lukaku di integrarsi con successo nella nuova realtà del Napoli. L’esperienza passata con Conte e il desiderio dell’allenatore di riaverlo nella sua squadra sono visti come fattori positivi che potrebbero facilitare la transizione e il successo di Lukaku in questa nuova avventura. Serena enfatizza la necessità per Lukaku di lavorare duramente e adattarsi per poter rendere al massimo, evidenziando al contempo la fiducia nell’abilità dell’allenatore di metterlo nelle condizioni ideali per brillare.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG