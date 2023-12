I nerazzurri ieri hanno mostrato una superiorità schiacciante sulla formazione di Cioffi: la squadra milanese sa interpretare al meglio i momenti delle gare.

L’Inter vince contro l’Udinese, risorpassa la Juventus e allunga su terza e quarta (seppur in coabitazione con la Roma che giocherà stasera). Milan e Napoli infatti hanno perso e quindi i nerazzurri hanno rispettivamente 9 e 14 punti in più delle avversarie.

Comunione d’intenti

L’Inter ora come non mai è la creatura di Simone Inzaghi, lo sottolinea il Corriere dello Sport che celebra come il tecnico prepari al meglio le gare e come i giocatori mettano in pratica quanto richiesto praticamente senza sbavature. I nerazzurri hanno raggiunto una maturità tale che gli permette di analizzare perfettamente i momenti delle partite: i giocatori sanno quando attaccare e pressare alto e quando allentare la pressione avversaria e gestire il risultato. Il 4-0 per quanto visto potrebbe anche essere un risultato bugiardo: la supremazia della squadra di Inzaghi è stata totale.

Yann Sommer

Muro

Un altro dato che aiuta a capire meglio il cammino brillante dell’Inter è quello delle porte inviolate: Sommer non è stato battuto in 10 partite sulle 15 finora disputate in Serie A. Il tutto nonostante negli ultimi match manchi almeno un difensore titolare. Ora non resta che continuare così evitando scivoloni che hanno caratterizzato gran parte della passata stagione: l’Inter sembra aver fatto tesoro degli errori ma urgono conferme a partire dalle prossime due gare contro Real Sociedad e Lazio.

L’articolo L’Inter domina e fa un sol boccone dell’Udinese: Inzaghi ed i giocatori rasentano la perfezione proviene da Notizie Inter.

