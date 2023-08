L’ultima amichevole precampionato dei nerazzurri per larghissimi tratti sembra una partita maledetta; alla fine gli uomini di Inzaghi riescono a vincere.

Avvio shock dell’Inter con Bastoni che sbaglia un disimpegno favorendo lo 0-1 di Dwamena. I nerazzurri provano a rispondere con tre tentativi dal limite di Lautaro Martinez che però non vanno a bersaglio; ci prova anche Thuram di testa ma Sherri blocca facilmente. Successivamente il portiere degli albanesi neutralizza il mancino di Mkhitaryan; la squadra di Inzaghi gioca bene ma spreca molto, Thuram ciabatta una facile conclusione e si becca anche qualche fischio. A fine primo tempo Lautaro sbaglia una facile conclusione di testa colpendo Sherri; si va a riposo sul risultato bugiardo di 0-1.

L’Inter riesce a pareggiare al 55′ con un grandissimo goal di Barella che sfrutta la grande connessione che si creata nel corso degli anni con Bastoni: lancio millimetrico del centrale, stop e diagonale chirurgico del sardo. Al 68′ viene concesso un calcio di rigore all’Egnatia per un fallo di mano di Lautaro Martinez; dal dischetto Medeiros trasforma col cucchiaio. Successivamente c’è un altro errore grave del Toro che a tu per tu col portiere avversario non riesce a trafiggerlo. All’80’ il gran cross di Valentino Lazaro trova Lautaro Martinez che si fa perdonare segnando in tuffo; 3 minuti dopo il capitano si guadagna e trasforma il rigore del 3-2. Al 90′ Correa si allarga sulla fascia e serve Stabile che appoggia in rete per il 4-2 finale.

