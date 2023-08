Il mercato dei nerazzurri vive una fase di stallo dopo la questione Samardzic e l’arrivo di Arnautovic; ad Inzaghi manca ancora un difensore.

La Rosa dell’Inter ha cinque difensori centrali: dopo gli addii a parametro zero di D’Ambrosio e Skriniar è arrivato il solo Bisseck. I nerazzurri dovrebbero comprare un sesto difensore ma non è sicuro che ciò accada. Demiral nel frattempo è andato anch’egli in Arabia Saudita, Tomiyasu probabilmente verrà trattenuto dall’Arsenal mentre per Calciomercato.com un obiettivo è sempre Trevoh Chalobah.

Il figlio dell’ex calciatore del Napoli ha un contratto fino al 2028 e perciò strapparlo al Chelsea non sarà affatto facile: la speranza però è che verso la fine della sessione i londinesi aprano a formule più convenienti come un prestito con diritto di riscatto. Il calciatore infatti non è una prima scelta di Pochettino.

