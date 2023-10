I nerazzurri continuano a seguire un giovane estremo difensore brasiliano: possibile un’offensiva in vista della prossima stagione.

L’Inter ha cambiato tutti e tre i portieri la scorsa estate e probabilmente potrebbe cambiare ancora nella prossima stagione. Sommer si sta rivelando un acquisto azzeccatisimo: le 6 partite chiuse con la porta inviolata sono merito suo ma anche della difesa. Bisogna però considerare che l’elvetico ha 34 anni e perciò se si presentasse un’occasione sul mercato i dirigenti potrebbero intervenire.

Giuseppe Marotta Piero Ausilio

L’esperto

Il giornalista Niccolò Ceccarini su TMW sostiene che Marotta e Ausilio faranno il possibile per acquistare un nuovo portiere. “L’Inter guarda in prospettiva futura. In estate la società nerazzurra ha preso Sommer e Audero. Il discorso però non è affatto chiuso in questo settore nel senso che l’Inter resta in pressing anche su Bento”. L’ex Sampdoria in realtà è solo in prestito e non è dato sapere se verrà riscattato o meno, al momento si propende per il no visto che tra l’altro non ha ancora giocato neanche una partita ufficiale.

L’obiettivo

“Il numero uno dell’Athletico Paranaense è al primo posto della lista della dirigenza, che è già al lavoro per tentare l’assalto alla fine di questa stagione. Bento ha un contratto fino al 2026 e ha già dato la sua disponibilità a un trasferimento in nerazzurro. Il problema è convincere il club brasiliano, che ad agosto si è opposto alla sua cessione. L’Inter lo ritiene un ottimo profilo e nei prossimi mesi cercherà di trovare una soluzione per portarlo a Milano alla fine di questa stagione“.

