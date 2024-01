I bianconeri hanno vinto la loro partita e sono volati in testa alla classifica in attesa che i nerazzurri recuperino il turno saltato per la SuperCoppa.

L’Inter è focalizzata sulla SuperCoppa italiana ed ha accantonato momentaneamente ogni pensiero sulla lotta Scudetto. Nel frattempo per la Juventus ha espugnato il Via del Mare di Lecce con rotondo 0-3 portandosi in testa alla classifica in attesa del match dei nerazzurri contro l’Atalanta che verrà recuperato il 28 febbraio.

L’asterisco

Il 4 febbraio c’è lo scontro diretto a San Siro e se entrambe le squadre vinceranno tutte le gare finora. quella data la graduatoria vedrà la Juventus al comando con 1 punto in più dell’Inter. Fino a fine febbraio i nerazzurri vedranno un asterisco a fianco al proprio nome, un qualcosa che spaventa i tifosi dell’Inter per quanto accaduto nel 2022; Bologna-Inter non si giocò a gennaio per colpa dei tanti casi Covid nelle fila dei felsinei e venne recuperata addirittura a fine aprile. Come andò lo ricordano tutti, gli interisti fanno gli scongiuri.

stadio Artemio Franchi Firenze

Altre insidie

La Gazzetta dello Sport sottolinea anche che nel prossimo turno la Juventus giocherà prima dei rivali e quindi l’Inter a Firenze potrebbe scendere in campo con la pressione del meno 4 in classifica. A tutto ciò si somma la squalifica di Calhanoglu: riusciranno i nerazzurri a non sentire il peso di tutto ciò?

L’articolo L’Inter è “seconda” in classifica e può restarlo almeno per 5 turni, ora il calendario non è un alleato proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG