L’Inter ha consultato i propri tifosi per eleggere il miglior giocatore nel match di Champions League vinto col Salisburgo

Dopo la preziosa vittoria in Champions League conquistata a San Siro con il Salisburgo, l’Inter ha eletto il MOTM (Man Of The Match), che maggiormente si è distinto in campo.

Si tratta di Hakan Calhanoglu, che con le chiavi del centrocampo ha mosso i fili nerazzurri, intessendo il successo dell’Inter stessa.

