Il centrocampista del Monza e a partire da questi giorni anche della nazionale fa gola a tanti top club italiani.

L’Inter potrebbe realizzare un altro colpo di mercato in vista della prossima stagione quando Sensi e Klaassen potrebbero andar via.

La situazione

I tre centrocampisti titolari Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan dovrebbero restare al proprio posto tranne offerte irrinunciabili; il sardo sarebbe quello che potrebbe riceverne ma l’Inter si augura di non trovarsi in questa difficile situazione. Il contratto dell’armeno scade a giugno ma i nerazzurri stanno lavorando per rinnovarlo in tempi rapidi; Asllani dovrebbe continuare la propria crescita trovando sempre più spazio come vice del turco mentre Frattesi è arrivato solo pochi mesi fa e quindi sembra destinato a restare. Sensi e Klaassen hanno il contratto in scadenza ed è molto improbabile che gli venga rinnovato.

esultanza gol Henrikh Mkhitaryan

L’obiettivo

Andrea Colpani del Monza piace tantissimo a Piero Ausilio che è andato a visionarlo personalmente 2 volte ma si vocifera che un suo emissario sia quasi sempre a Monza. Su di lui c’è anche la Juventus ma i nerazzurri godono di ottimi rapporti col club brianteo come emerso dall’affare che ha portato Carlos Augusto a Milano. Marotta e Ausilio vorrebbero fare un’operazione alla Frattesi, ovvero cash più contropartita, formula che a Galliani piace; secondo FcInterNews il prezzo stabilito è di 20 milioni di euro. Colpani, come Samardzic che era stato quasi preso la scorsa estate, è un trequartista che può giocare anche mezzala nel 3-5-2; farebbe sicuramente comodo ad Inzaghi.

