Il tecnico piacentino ha vinto tantissime scommesse nei suoi quasi due anni e mezzo alla guida del club nerazzurro.

Tempo di pausa delle nazionali e quindi tempo anche di elogi o critiche a secondo di come una squadra ha performato finora. L’Inter è in testa al campionato e nella stessa situazione anche in Champions League anche se in questo caso è in coabitazione con la Real Sociedad; logicamente il merito è anche di Simone Inzaghi.

Scommesse vinte

L’ex allenatore della Lazio è subentrato ad Antonio Conte dopo la conquista del diciannovesimo Scudetto; la rosa di quella stagione però stava per perdere diversi pezzi pregiati, da qui la fuga dell’ex C. T.. Inzaghi ha fatto di necessità virtù rivitalizzando diversi giocatori che altrimenti avrebbero giocato in altre squadre forse ad un livello inferiore. È il caso soprattutto di Dimarco ma anche per certi versi di Calhanoglu. Tuttosport elenca tutte le scommesse vinte aggiungendo oltre ai sopracitati anche Acerbi, Darmian ed Onana.

Hakan Calhanoglu

L’ultima

Marcus Thuram è stata un’intuizione di Piero Ausilio che infatti lo aveva praticamente acquistato anche 2 anni fa prima che un infortunio al ginocchio facesse saltare tutto. Il dirigente lo vedeva già punta anche se in Germania giocava come esterno offensivo: il suo rendimento attuale sostiene che aveva ragione ma molto è anche merito di Inzaghi, ovviamente.

La migliore di sempre

Il colpo da maestro del tecnico però resta sempre il cambio ruolo di Calhanoglu: come mezzala evidenziava la grande discontinuità che aveva caratterizzato tutta la sua carriera fino a quel momento mentre da regista è uno dei migliori d’Europa.

