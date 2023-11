Rolando Maran è ufficialmente il nuovo allenatore del Brescia. Per il tecnico delle Rondinelle si tratta di un ritorno

COMUNICATO – Per l’allenatore trentino, con oltre 500 panchine fra Serie A e B, si tratta di un ritorno, dopo essere stato nello staff tecnico di Silvio Baldini prima e di Nedo Sonetti poi, conquistando la promozione nella massima serie nella stagione sportiva 1999/2000; in seguito ha assunto il ruolo di guida tecnica delle Rondinelle per il Campionato di Serie B 2005-2006.

