Il centrocampista polacco non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza anche se avrebbe intenzione di restare in Campania.

L’Inter è abbastanza coperta a centrocampo ma Marotta e Ausilio non perdono mai di vista possibili occasioni di mercato e Piotr Zielinski potrebbe diventare una di queste.

La situazione

L’ex Empoli e Udinese ha il contratto in scadenza a giugno 2024 anche se un accordo di massima col Napoli per il prolungamento è stata raggiunta ma non ratificata, come riferisce la Gazzetta dello Sport. Il polacco avrebbe dovuto rinnovare fino al 2026 con ingaggio ridotto dai 3,5 milioni a stagione attuali ai 2,5; sono sorti problemi di commissioni che hanno impedito ad oggi il rinnovo. La scorsa estate tra l’altro è stata burrascosa per Zielinski che è stato vicinissimo all’Al Ahli, il polacco è stato uno dei pochi calciatori a rifiutare l’offerta araba.

Rischio asta

Ovviamente a parametro zero è un profilo che fa gola a moltissimi: la rosea cita soprattutto la Juventus oltre ai nerazzurri. Questi ultimi sono sempre molto attenti ai giocatori in odore di svincolo: sono arrivati in passato a costo zero Thuram, Cuadrado, Onana, Mkhitaryan, Calhanoglu e De Vrij. I bianconeri vorrebbero anticipare il colpo a gennaio viste le assenze forzate di Fagioli e Pogba ma la rivalità col Napoli rende molto difficile se non impossibile questo scenario. Gli azzurri sperano ancora di riuscire a prolungargli il contratto.

