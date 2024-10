I nerazzurri molto probabilmente compreranno almeno un difensore in vista della prossima stagione: molteplici gli obiettivi accostati. La strategia di rafforzamento dell’Inter prende forma con interessanti movimenti di mercato che riguardano soprattutto il reparto arretrato. La dirigenza è alla ricerca di elementi giovani ma che possano garantire già un rendimento elevato. Una difesa in ristrutturazione La situazione contrattuale di alcuni pilastri della difesa dell’Inter è in bilico, con Francesco Acerbi e Stefan de Vrij in scadenza di contratto nel 2025 ma non solo. Possibili movimenti potrebbero interessare anche Yann Bisseck: il tedesco potrebbe essere ceduto a fronte di offerte di particolare rilievo. Ovviamente questo vuol dire che ci sarà almeno un colpo in entrata. La carta da giocare Si dice che la dirigenza nerazzurra possa essere interessata anche ad un difensore centrale olandese: in questo caso Denzel Dumfries e Stefan de Vrij potrebbero giocare un ruolo da intermediari di lusso, […]

Leggi l’articolo completo L’Inter guarda in Olanda per un difensore, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG