L’input della società dell’Inter è chiaro: urge fare un mercato a costo 0. Se si vogliono fare acquisti occorrerà prima cedere. I dirigenti stanno portando avanti diversi discorsi in entrata, su tutti quello relativo a Davide Frattesi con cui c’è un principio di accordo col Sassuolo, ma senza prima incassare la trattativa non si può chiudere.

La Gazzetta dello Sport sostiene che siano 4 i giocatori che possono essere ceduti: si tratta di Onana, Brozovic, Dumfries e Correa. Il portiere interessa al Chelsea anche se pare non se ne sia parlato nell’incontro dei giorni scorsi forse anche per volontà dei nerazzurri di tenerselo stretto; il croato partirà solo se lo chiederà lui. L’olandese piaceva a diverse big inglesi qualche mese fa mentre adesso non sembrano esserci offerte; difficile infine riuscire a trovare un acquirente per il Tucu per via del suo rendimento deludente.

