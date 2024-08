Si aspetta solo l’ufficialità per suggellare il passaggio in nerazzurro del giovane argentino.

L’Inter in questo fine agosto segna un punto importante per il futuro. Il club nerazzurro ha definitivamente chiuso l’accordo con il difensore Tomas Palacios: l’argentino si appresta a firmare un contratto quinquennale, valido cioè fino al 2029.

Come Lautaro

Tomas Palacios arriva all’Inter dopo un percorso già significativo nel calcio argentino. Cresciuto nelle fila dell’Independiente Rivadavia, e poi passato al Talleres, il difensore centrale mancino si è guadagnato un passaggio importante nella sua carriera approdando in Serie A. A soli 21 anni, la stesso età con la quale Lautaro Martinez, altro talento argentino, si è unito all’Inter nell’estate del 2018, Palacios rappresenta una scommessa futura per i nerazzurri.

Lautaro Martinez

L’accordo

La trattativa si è conclusa nelle ultime ore prima della chiusura del mercato, nonostante fosse stata impostata già dalla scorsa settimana. La finalizzazione dell’acquisto ha richiesto un’ultima approvazione dell’Independiente Rivadavia, necessaria per esercitare il riscatto del giocatore. Con l’intervento della federazione calcistica argentina, il semaforo verde è arrivato, permettendo a Palacios di volare a Milano, dove ha già svolto le visite mediche e ottenuto l’idoneità sportiva. L’accordo con l’Independiente prevede un trasferimento per 6,5 milioni più vari bonus, una mossa che l’Inter spera si riveli proficua.

Subito in scena

Non potendo ancora debuttare in campo, Tomas Palacios avrà l’opportunità di osservare i suoi nuovi compagni di squadra dal vivo allo stadio San Siro, in occasione dell’incontro tra l’Inter e l’Atalanta di stasera.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG