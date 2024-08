I nerazzurri ieri hanno conosciuto gli 8 avversari che incontreranno da qui a gennaio nell’ambito della Champions League.

L’attesa ha finalmente avuto il suo epilogo: l’Inter conosce ora le squadre che affronterà nella prossima edizione della Champions League. Tra attese e speranze, l’urna ha riservato agli uomini di Simone Inzaghi un cammino che, sulla carta, sembra fornir loro una buona opportunità di passare il turno. Nello specifico, gli avversari saranno il Manchester City, il Lipsia, l’Arsenal, il Bayer Leverkusen, la Stella Rossa, gli Young Boys, il Monaco e lo Sparta Praga. Ma cosa ne pensano gli esperti di questo sorteggio? Vediamolo attraverso le analisi fornite dagli esperti di Sky Sport.

Girone sufficiente

Fabio Caressa ha inaugurato il dibattito con un giudizio misurato, assegnando un ‘6‘ alla sorte dei nerazzurri. Una valutazione che oscilla tra la cautela e un moderato ottimismo, evidenziando come il percorso dell’Inter non sia né proibitivo né eccessivamente agevole.

Le sfide decisive

Paolo Condò, invece, ha optato per una visione più ottimistica, focalizzandosi soprattutto sulle potenzialità dell’Inter di capitalizzare gli scontri diretti, specialmente contro squadre ritenute più abbordabili come Monaco, Sparta Praga, Stella Rossa e Young Boys. La sua analisi suggerisce che questi incontri potrebbero rappresentare una fonte rilevante di punti per la squadra di Inzaghi.

Ottimismo

Concorde con questa lettura, Fabio Capello ha definito il sorteggio “facile”, un giudizio che sottolinea le possibilità dell’Inter di navigare con successo la fase a gironi grazie a un sorteggio ritenuto favorevole. Infine, Alessandro Costacurta ha offerto una sintesi equilibrata, riconoscendo che, sebbene il sorteggio potesse riservare insidie maggiori, l’esito è stato complessivamente positivo per i nerazzurri.

