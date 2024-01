I nerazzurri sono pronti a fiondarsi su uno degli svincolati più illustri della prossima estate calcistica.

L’Inter, come è noto, non ha grosso potere di spesa e quasi ad ogni estate è costretta a monetizzare con la cessione di un pezzo pregiato: ecco perché il mercato dei parametri zero diventa un’arma da sfruttare al massimo. Marotta ed Ausilio lo sanno benissimo avendo nel corso degli ultimi anni rinforzato la rosa con tanti svincolati, su tutti Calhanoglu, Mkhitaryan ed Onana.

Mani sul centrocampista

I dirigenti chiaramente sono già al lavoro per la prossima stagione quando andranno via Sensi e Klaassen: i giocatori in odore di svincolo adocchiati dall’Inter sono Piotr Zielinski del Napoli, Mahdi Taremi del Porto e Tiago Djaló del Lille. Secondo il Corriere dello Sport i nerazzurri sono vicinissimi al polacco dopo aver battuto la concorrenza di Lipsia, West Ham e Juventus. Il quotidiano va oltre e parla anche delle cifre del contratto che firmerà il centrocampista: quadriennale a 4,5 milioni di euro a stagione con bonus alla firma.

Non è ancora detta l’ultima parola

Chiaramente però fin quando non c’è la firma tutto può succedere: d’altronde Zielinski ha sempre ribadito di voler restare a Napoli. L’ex Empoli ed Udinese la scorsa estate ha anche rifiutato un’offerta ricchissima proveniente dall’Arabia Saudita ma poi le operazioni di rinnovo col club azzurro si sono arenate per motivi non chiarissimi. Il Corriere dello Sport infatti ritiene che De Laurentiis possa fargli una nuova proposta di rinnovo in extremis: a quel punto bisognerà vedere cosa deciderà di fare il giocatore.

