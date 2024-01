I nerazzurri sono sempre più vicini al difensore portoghese che a luglio si svincolerà dal club in cui milita.

L’Inter non effettuerà altri acquisti oltre Tajon Buchanan che domani arriverà a Milano; neanche l’acquisto del canadese in realtà era nei piani ma è finito per diventare una necessità quando si è capito che Cuadrado doveva operarsi e stare fuori almeno 3 mesi. La dirigenza è contenta della squadra allestita l’estate scorsa e quindi sta già pianificando in anticipo le mosse da fare per la prossima stagione.

Juan Cuadrado

Il difensore

Da tempo sul taccuino di Ausilio e Marotta c’è il nome di Tiago Djaló: si tratta di un difensore del Lille che ha trascorso 6 mesi nella Primavera del Milan prima di rientrare nell’affare che portò Rafael Leao in rossonero. Anche Djaló è portoghese come il 10 del Milan ma a differenza sua ha il contratto in scadenza a giugno 2024. I nerazzurri lo hanno prenotato ma logicamente ancora non hanno la sua firma; i dirigenti lo seguono da molti mesi e non hanno smesso di farlo neanche dopo che lo scorso marzo si ruppe il legamento crociato del ginocchio. Da allora il difensore non ha mai giocato perché ha chiarito di non voler rinnovare il contratto col Lille.

Cosa manca

L’Inter è piuttosto ottimista sul buon esito della trattativa ma chiaramente il Lille cercherà di piazzarlo a gennaio per non perderlo a 0 euro: il Corriere dello Sport ritiene che il club francese abbia già specificato che non lo farà giocare in caso di permanenza. Il Lille chiede 5 milioni per cederlo in inverno, l’Inter sicuramente non intende anticipare il colpo e non è preoccupata più di tanto che qualcuno possa soffiarle il colpo. In realtà la Juventus ci sta pensando ma ancora non ha deciso se formulare o meno l’offerta.

