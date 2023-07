I nerazzurri hanno intenzione di regalare ad Inzaghi un nuovo portiere il prima possibile.

L’Inter ha raggiunto l’accordo per la cessione di Onana e interrotto le trattative per il ritorno di Lukaku; le ultime ore quindi sono state a dir poco frenetiche. L’esperto di mercato Fabrizio Romano su Twitter ha pubblicato gli ultimi aggiornamenti sul portiere del Bayern Monaco.

“Yann Sommer ha detto sì al trasferimento all’Inter, come previsto. Accordo trovato per l’ingaggio, sono già stati decisi contratto e stipendio. L’Inter tratterà ora con il Bayern per l’ultima offerta per il portiere svizzero. L’Inter vuole Trubin e Sommer per sostituire Onana e Handanovic“. In realtà dal Bayern Monaco almeno pubblicamente non si sbilanciano su una sua eventuale cessione visto che non sono ancora noti i tempi di recupero di Neuer ma lo svizzero ha una clausola rescissoria di 6-8 milioni.

