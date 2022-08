I nerazzurri chiuderanno il mercato con l’acquisto del sesto difensore centrale, colui che prenderà il posto che fu di Andrea Ranocchia.

Simone Inzaghi avrà il suo sesto difensore, giocatore che chiedeva ormai da molte settimane. Marotta e Ausilio hanno raggiunto un’intesa sia con la Lazio che con lo stesso Francesco Acerbi per un trasferimento in prestito con diritto di riscatto ma non formalizzano la proposta.

Piero Ausilio Beppe Marotta

Questo perché l’Inter starebbe cercando di capire se fosse possibile arrivare con la stessa formula a Trevoh Chalobah del Chelsea, difensore che ha certamente l’età dalla sua: i londinesi però al momento non aprono a questa ipotesi anche se potrebbero farlo nei giorni a seguire. I rapporti tra i club sono buoni per via degli affari Romelu Lukaku e Cesare Casadei.

