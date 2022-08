I bianconeri sicuramente acquisteranno un attaccante in grado di agire sia come prima che come seconda punta.

La Juventus ha bisogno di un acquisto nel reparto offensivo e l’identikit è ormai chiaro: serve un vice-Vlahovic che però possa anche giocare sull’esterno e quindi insieme al serbo, insomma una punta simile ad Alvaro Morata.

Arkadiusz Milik

Gli obiettivi rimasti sono solamente due in questi ultimi giorni di mercato: Memphis Depay ed Arkadiusz Milik. Secondo Sky Sport l’olandese che si sta liberando dal Barcellona chiede troppo in termini di ingaggio e quindi il favorito al momento è il polacco. Per l’ex Napoli è stato quasi trovato l’accordo col Marsiglia per un prestito oneroso a 2 milioni e diritto di riscatto a 8. Oggi dovrebbe essere il giorno della scelta del profilo: ne resterà soltanto uno.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG