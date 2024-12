Il nome era nell’aria ma le recentissime parole del direttore tecnico della squadra coinvolta non fanno altro che confermare quello che avverrá a breve. Nell’imprevedibile panorama del calcio italiano, il mercato di trasferimento ha sempre dato spunto a discussioni appassionate e speculazioni. Una delle trame più intriganti di questo periodo riguarda l’Inter e la continua ricerca di un difensore centrale che possa andare a rinforzare e svecchiare il reparto arretrato nerazzurro. Le ragioni per cui è una necessità Le ragioni dietro l’interesse dell’Inter per un nuovo ed affidabile difensore sono molteplici e risiedono tanto nei problemi fisici di alcuni elementi del pacchetto arretrato quanto nelle questioni contrattuali che riguardano altri giocatori chiave. La squadra cerca di anticipare possibili emergenze rinforzando il reparto difensivo dove gli acciacchi di Acerbi e De Vrij si sommano alla loro scadenza contrattuale prevista a fine stagione. Lo stesso Matteo Darmian, che spesso ha agosto da […]

Leggi l’articolo completo L’Inter ha preso un nuovo difensore. Il dirigente conferma, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG