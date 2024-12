L’arrivo dell’estremo difensore spagnolo pareva poter aprire un’alternanza ma finora non è andata così: le cose potrebbero presto cambiare. Ogni estate è tempo di riflessioni e scelte importanti per i club di calcio, specialmente quando si parla di portieri, i guardiani indiscussi della porta, elementi chiave per ogni squadra che punta al successo. L’Inter, secondo alcune indiscrezioni, ha preso una decisione significativa riguardante il suo estremo difensore per il futuro a breve termine. L’acquisto dal Genoa Il club ha scelto la scorsa estate di acquistare Josep Martinez pagandolo 13,5 milioni di euro dal Genoa. Nonostante fosse visto come il potenziale erede di Sommer, al momento lo spagnolo non è mai sceso in campo in gare ufficiali: 0 minuti in partita nonostante la cifra spesa non corrisponde propriamente a noccioline. Il rendimento dello svizzero Il contributo di Yann Sommer alla squadra nerazzurra è stato chiaro e tangibile sin dalla sua prima […]

Leggi l’articolo completo L’Inter ha preso una decisione sui portieri: ecco chi resta a sorpresa al centro dei pali, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG