Secondo indiscrezioni i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su un giovane che si sarebbe distinto anche per una scelta di vita peculiare. Nel mondo del calcio, la ricerca di talenti in grado di rinnovare e migliorare le prestazioni delle squadre è un’attività continua. L’Inter sembra aver messo gli occhi su un giovane talento che, secondo molti, potrebbe essere l’erede naturale di uno dei centrocampisti più talentuosi degli ultimi anni, Luka Modric. La ricerca di un erede Il Real Madrid, dopo il ritiro di Toni Kroos, si è trovato a dover gestire l’aumento di responsabilità e di minutaggio di Luka Modric. Quest’ultimo però ha 39 anni e questo ha messo in luce la necessità di trovare un degno successore. Il talento in ascesa Martin Baturina, a soli 21 anni, si è già fatto notare per le sue eccezionali capacità di conduzione del pallone, fornendo assist preziosi ai compagni di squadra e […]

