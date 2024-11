I nerazzurri vogliono ringiovanire la rosa ed in particolare il reparto difensivo: ogni settimana spunta qualche nuovo obiettivo. Nel calcio moderno, la pianificazione e il rinnovamento della rosa sono processi che non conoscono sosta. L’Inter sta lavorando duramente per assicurarsi che la squadra rimanga competitiva tanto sul palcoscenico nazionale quanto su quello internazionale. In questo contesto, emerge la ricerca di un difensore centrale giovane e talentuoso che possa prendere il testimone da pilastri difensivi come Acerbi e De Vrij anche se il primo dovrebbe restare. Ricerca di nuovi talenti La dirigenza si sta concentrando sulla ricerca di un difensore capace di integrarsi perfettamente nella filosofia di gioco della squadra e di raccogliere l’eredità degli attuali difensori, la cui età suggerisce ormai un’imminente fase di transizione. La necessità di un profilo giovane è dettata dalla volontà di costruire una squadra capace di mantenere un alto livello di competitività anche nelle prossime […]

Leggi l’articolo completo Chi sarà il nuovo pilastro della difesa dell’Inter? Tre nomi che possono cambiare il futuro, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG