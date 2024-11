I nerazzurri stanno osservando le gesta dei loro calciatori in giro per il mondo sperando che non ci siano problemi, cosa che purtroppo è accaduta a Calhanoglu. Nel panorama internazionale del calcio, le prestazioni dei giocatori con le loro nazionali durante le pause dalle competizioni di club sono sempre sotto i riflettori. Questi momenti offrono l’occasione di osservare come atleti abitualmente impegnati nei rigidi calendari dei campionati più importanti del mondo brillino anche lontano dai contesti abituali, rappresentando il proprio paese. Lo stop Inzaghi si sta preparando a fare i conti con un nuovo problema per Hakan Calhanoglu: il regista ha la tentato un problema muscolare nella stessa zona che lo ha tenuto ai box nelle scorse settimane. Il protagonista Ora però, salvo cataclismi, c’è Kristjan Asllani pronto a sostituire il turco: il centrocampista ieri era in campo con la sua Albania contro la Repubblica Ceca. L’ex Empoli, come ricorda […]

Leggi l’articolo completo Inter, sabato impegnativo per Dumfries ed Asllani: ecco com’è andata, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG