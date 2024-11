Ogni giocatore di un certo livello che si appresta a diventare svincolato viene accostato ai nerazzurri ma con la nuova proprietà la filosofia potrebbe cambiare. Nel sempre imprevedibile mondo del calcio, la strategia di mercato di un club può fare la differenza tra il successo e la delusione. L’Inter è sempre alla ricerca di talenti che possano rinforzare la squadra, in particolare in difesa, dove si sente il bisogno di iniettare nuova linfa. Lo svincolato di lusso Jonathan Tah del Bayer Leverkusen rappresenta un obiettivo di grande interesse per i nerazzurri che sono desiderosi di rafforzarsi con un difensore di esperienza e affidabilità. Il suo contratto in scadenza lo trasforma in un’opportunità particolarmente attrattiva. Gli ostacoli Tuttavia, la pista che porta a Tah si presenta insidiosa per diverse ragioni. In primis, le richieste economiche del giocatore, che si muove in vista di un trasferimento a parametro zero, incluse le elevate […]

Leggi l’articolo completo Tah sempre più difficile: l’Inter vira su un nuovo obiettivo, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG